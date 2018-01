Industria armamentista: más pérdidas que ganancias (+ Carteles y Video)

Por Redacción de Razones de Cuba

La industria armamentista es una de las que más perjudica el desarrollo de la humanidad. En detrimento de los millones que representa para muchos países, otros padecen de pobreza, así como de escasez de alimentos y recursos.

Industria armamentista es sinónimo de guerra en algún rincón del planeta, de muertes, de pérdidas.

Decir Sí a la guerra es dar un No a la vida, No a la humanidad, No al progreso, No a la convivencia y al respeto hacia los otros.