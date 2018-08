Recuerdo a un gigante (Parte II)

Por Redacción de Razones de Cuba

Como continuidad al homenaje por el 92 natalicio del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, ofrecemos la segunda parte de los comentarios, fotografías y versos que recibimos en nuestra dirección electrónica.

Una vez más: ¡Gracias Fidel! Aquí están muchos de los agradecidos.

Miriam nos envió un poema titulado El hombre, el líder, Fidel, hecho “con todo mi amor a mi comandante Fidel”, señala.

“No soy poeta solo expreso lo que siento de esta forma, siempre que estoy inspirada escribo cosas como esta. espero les guste”.

Él era un hombre sencillo,

Ustedes lo pueden ver,

Y quiero hoy rendir tributo,

Al Comandante Fidel.

El veinticinco de noviembre

Cuba se vistió de luto,

Porque desapareció el fruto

Que hizo Revolución.

Fidel, nos hizo el honor

De entregarnos libertad,

Y de actuar con dignidad,

Con firmeza y convicción

Ahora reafirmaremos

Todos juntos los cubanos,

Extendiéndonos las manos,

El Concepto de Revolución.

Porque el mundo, en él encontró,

Al Líder, duro y sincero,

Que siempre recordaremos

Porque Fidel, no murió.

Vive en cada nación,

En los logros del país,

Es como la raíz,

Del árbol que lo creó

Caguairán, lo llamo yo,

Con modestia en lo profundo,

Gritémosle a todo el mundo,

Unidos en un abrazo,

Qué es difícil olvidar,

“Al Gran Líder Fidel Castro”

María Genova también compartió su comentario.

“Te escribiré a ti Fidel, veo que no soy la única que te habla sintiendo que estás a su lado, a mi lado aquí ahora.

Muy joven yo tenía responsabilidades en la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas), después en misión internacionalista en la República Popular de Angola, en todas las etapas escolares, pero no tenía noción de por qué lo hacía, o mejor dicho sí, sólo que no sabía que eso era revolución.

Me había criado en cuna que debía y sentía eso fuera lo más normal posible, en mi segundo matrimonio, mi esposo comienza a hablarme de ti yo veía noticias y en los cines me impresionaban los noticieros ICAIC culturales y aquel hombre hermoso con aquel traje que en un cuadro con tu mochila estaba en mi casa desde que triunfó la Revolución. En fin Fidel que creo que me volví revolucionaria de verdad, al regresar de

Me he motivado para explicarte por qué ese amor a ti, a la revolución, yo recién lucero de los carnavales, que nos malcriaban y cuidaban mucho y ahora me doy cuenta que se medían más las actitudes revolucionarias y por su puesto la belleza decidía como complemento. Me hice revolucionaria al tu enfermar, te vi caer en Santa Clara, sabía no sé por qué que trascendería en tu recuperación. Ya al escuchar la noticia donde cuando hablaste, le dije a Raúl, mi esposo, Fidel está como si tuviera un sangramiento interno, se siente mal, él me dijo: no es que hizo un viaje muy agotador y directo para el discurso, al otro día lo cuando lo dijeron… Mary corre Fidel está… lo demás lo sabes en mis cartas a ti; se volvieron una costumbre.

En tres o cuatro oportunidades me dijeron espontáneamente que las leías, las postales venían firmadas por ti y algunas cartas, algo más privado, pero bello. La última foto gigante bella, me dijeron te escribiremos la respuesta, te enviaremos algo más, dije no ya yo no escribo más en esa carta le dije que él estaba bien, que se cuidara, que él viviría hasta que él quisiera, así fue, lo que no te puedo negar que ahora me doy cuenta que me volví revolucionaria amando tus ideas, amando tus posiciones en general dentro y fuera de Cuba, no medias fronteras, por eso digo que eres universo, querías después que nos educaste, nos alfabetizaste, me refiero a los analfabetos, priorizaste la cultura, reconociste y rectificaste los errores de la revolución, querías independientemente que lo habías hecho siempre, querías, hacerlo en el mundo entero, ya habías formado y educado a un pueblo que te cuidó y cuida para que salieras anduvieras el mundo, no te cuidaras tanto sino que lo hacía tu pueblo cuba y me incluyo para que tus ideas llegaran a los lugares a las fronteras insospechadas y necesitadas, lo lograste fiel lo lograste Fidel… por ello Fidel todos te quieren, les da trabajo hablar en pasado, por ello no quería hablarte más a ti tan extensivamente como lo estoy haciendo porque eres inspirador de montañas, de pueblos, de personas, de agradecidos. Fidel que los ángeles que revolotean entre los mármoles y los jardines te cuiden, tú también ilumínalos a ellos, prometo en cuanto pueda ir a verte, felicidades mi padre eterno en tus 92 cumpleaños”.

Desde Brasil, Ataide Belchior nos envió su comentario sobre Fidel.

“No solo sirvio de ejemplo a Cuba pero también a los de todo el mundo que vislumbra un nuevo amanecer sin la explotacion del hombre por el hombre.

Obrigado por tudo Companheiro Comandante Fidel!!!!

Saludos de la Patria Brasil”

Otros agradecidos, entre ellos Emilio Marill y Alba Pelegrín también se comunicaron con nosotros.

Emilio escribió: “Gracias, Fidel. Me formé en esta Revolución y puedo decir que soy y seré fidelista. Apoyada en tus enseñanzas, cumplí misión en Nicaragua, acabada de graduarme de maestra.Vivirás en los corazones de nuestro pueblo y muy en particular en el mío. Hasta siempre, Comandante”. Alba comentó: “agradecerles quiero por la labor que realizaran al no dejar morir todo el legado de nuestro comandante q vive y vivirá en el corazón de cada cubano q siente y lleva a dentro como yo esta revolución”.

Por su parte, Gloria La Riva nos solicitó compartir un conmovedor video.