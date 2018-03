Nuevas opiniones de expertos cubanos sobre los supuestos “ataques acústicos”

Por Marco Velázquez Cristo

El 7 de marzo publicamos algunos criterios de los expertos cubanos vinculados a la investigación de los presuntos “ataques acústicos” sobre el informe médico expuesto en la revista The Journal of the American Medical Association (JAMA) con los resultados obtenidos en los “exámenes a las víctimas” por galenos de la Universidad de Pensilvania.

Dichas opiniones que expresaban desacuerdo con el documento de marras, fueron trasladadas a PostCuba por fuentes cercanas a los especialistas cubanos, las cuales han decidido ampliarnos al respecto.

A continuación, reproducimos lo que nos informaron:

Los galenos de la isla consideran pretencioso adjudicarse el descubrimiento de una nueva enfermedad cuando todavía no se han agotado todas las opciones investigativas, significando que, los síntomas y los signos descritos pueden ser perfectamente enmarcados en una enfermedad conocida no obstante no se haya determinado.

Concuerdan entre otras cosas con el editorial publicado por la revista JAMA que critica el informe médico en que, no se puede concluir que los tres casos encontrados con pérdidas neurosensoriales se deben a los “sonidos” que supuestamente fueron escuchados en Cuba. Para ellos al igual que para los editorialistas de JAMA, la falta de datos demográficos, historia de factores de riesgo y de valoraciones previas no permite excluir explicaciones más convencionales.

Sostienen que cualquier investigación sobre este tema debe contar con el criterio médico de las partes involucradas, y entienden conveniente que una tercera parte neutral, sirva de garante en la defensa de la verdad científica.

Esta tercera parte neutral en su opinión pudiera ser el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), institución que los especialistas consideran cuenta con experiencia demostrada en el estudio de fenómenos de esta índole y antecedentes de cooperación con Cuba en el enfrentamiento a eventos de salud.

Las fuentes estiman que los expertos norteamericanos deben conocer estos criterios de los especialistas cubanos, que han mostrado transparencia y ética profesional en todo el proceso, sin embargo, han recibido a cambio, cuando menos la callada por respuesta y como dice el dicho, “el que calla otorga”.

PostCuba