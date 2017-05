La criminalidad de la oposición venezolana y la injerencia extranjera

Por Gustavo de la Torre Morales

La Revolución Bolivariana de Venezuela se ha desarrollado en situaciones de constantes ataques por parte de la oposición interna, de la prensa occidental, de la complicidad de políticos y gobiernos occidentales y algunos latinoamericanos (como el caso muy particular de Colombia), pero también de la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, del cual se inyecta financiación a la oposición venezolana.

No se puede pasar por alto la sonada “Operación Venezuela Freedom-2, donde el SouthCom (US Southern Command) o también llamado Comando Sur, contemplaba las orientaciones específicas de las maniobras a realizar para la continuidad de la inestabilidad dentro de Venezuela. Como parte de lo anterior también estuvo el Decreto Ley emitido por la administración de Barack Obama, “Premio Nobel de la Paz”, donde se calificaba a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. Todo proyectado con un solo objetivo: justificar frente a la opinión pública una invasión militar contra el país sudamericano, utilizando para tal ejercicio las bases militares de EE.UU. ancladas en Colombia. Aunque aún no han podido llevar a cabo el intervencionismo, hoy en día el gobierno estadounidense no descarta todavía llevar a cabo su objetivo militar, sólo esperan el momento “propicio”.

La Revolución Bolivariana, en los últimos 16 años, ha pasado por 22 procesos electorales o referéndums que mayoritariamente han obtenido la votación popular a favor de las propuestas del gobierno bolivariano; todas ellas han estado caracterizadas por acusaciones de fraude por parte de la oposición, el llamamiento a la repulsa en las calles y actos violentos con las connotadas intentonas golpistas de 2002 y 2014. La oposición solo ha reconocido convenientemente los resultados electorales en los que ha salido ganadora (las elecciones municipales de 2000, donde Henrique Capriles obtuvo la gobernación del estado de Miranda, el Referéndum constitucional de 2007 y los comicios legislativos de 2015).

El inmenso carácter democrático del proceso bolivariano se manifestó, no solo en la votación, también en el reconocimiento del gobierno en los resultados. En los últimos comicios legislativos el propio presidente Nicolás Maduro expresó al referirse a su fuerza política, “Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, estos resultados adversos, a decirle a Venezuela que ha triunfado la democracia” y poco después en entrevista a TeleSur también dijo, “Lo más hermoso de la fiesta de hoy es la paz, en barrios, comunidades, urbanismos”. No hubo acciones violentas por parte del gobierno, sino reconocimiento. No ha sido así por parte de la oposición, la cual no reconoce cuando pierde, pero además trama y comete actividades de violencia y desorden.

Pero al constatar la oposición que la vía pacífica no les proporcionaba los resultados esperados, se lanzan a una escalada de agresiones y actividades delictivas e ilegales constantes. No se puede olvidar que en el 2002 dieron la intentona de golpe de Estado contra el entonces presidente, el comandante Hugo Chávez Frías, y de las actividades que desde el 2014 desencadenaron en las llamadas guarimbas, las cuales sesgaron la vida a 43 personas y produjo más de un centenar de heridos. Tampoco se puede olvidar la treintena de personas asesinadas desde el 2013 hasta el 2016, identificadas con la revolución bolivariana, eran líderes políticos locales, funcionarios públicos, periodistas, escoltas de dirigentes de izquierda, militares y oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), los cuales cayeron siendo víctimas por fuerzas paramilitares que han gozado del apoyo jurídico-político de la oposición (como Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo), del apoyo financiero del narcotráfico y el sector empresarial privado, del apoyo mediático de medios financiados desde el exterior (como la Patilla, NTN24 y Sumarium) o de factores políticos internos (como el Patinazo, el Cooperante y Caraota Digital).

La escasez alimentaria y de productos básicos, provocada por el acaparamiento, fue un ardid tramado por empresarios, dueños de grandes almacenes y empresas importadoras, con el objetivo de crear necesidades, provocar irritación en la población y propiciar un argumento que asegurara la inviabilidad de la economía del país. De igual manera ha sido la orquestación del robo de billetes venezolanos, acaparados en almacenes dentro del país y otros de los alrededores (Colombia, Brasil o Paraguay), que llevaba el objetivo de provocar escasez de efectivo en manos de los ciudadanos y que el gobierno se viera en la obligación de emitir medidas al respecto (como fue el retiro de circulación de los billetes de 100 bolívares). Éstas, entre otras maniobras económicas, han sido fructífera lasca que le ha servido de gran negocio a los grandes medios para estructurar sus “noticias” de descrédito contra el gobierno bolivariano y sus líderes.

La violencia en las calles, el saqueo de negocios, la creciente delincuencia, las agresivas manifestaciones llamadas por la fuerza “pacíficas”, los atentados contra servicios e instalaciones públicas (centros de salud y escuelas), el bloqueo de vías públicas, de principales arterias viales, destrozos al sistema de transporte colectivo, saqueos, uso de explosivos, colocación de alambres de acero para degollar motorizados”, y sumado a lo anterior están los ataques realizados últimamente contra instituciones fuera del país, son las acciones descritas por el famoso documento del Comando Sur. Están siguiendo el guion.

A esta andanada se ha sumado otro instrumento imperialista: la Organización de Estados Americanos (institución que pone en práctica su servilismo a través de la figura de Luis Almagro Lemes, su Secretario General) y otros gobiernos de la región que responden al llamado del Tío Sam: Brasil con Temer, Argentina con Macri y Colombia con Santos (y otra figura del narcoestado y el paramilitarismo colombiano es Álvaro Uribe).

No ha faltado la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. El gobierno de España ha sido un activo efectivo desde Europa. Recientemente el Partido Popular, secundado por Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, ha presentado una moción de condena contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, ejerciendo exigencias sobre libertades y respeto a principios democráticos que en España no se cumplen mínimamente.

La oposición va buscando otros terrenos de acción, como sus manifestaciones en el exterior o el ataque a figuras afines con el proceso socialista y bolivariano de Venezuela; es decir, a todo aquello que dé indicios de “chavismo”. Se ha conocido del secuestro del embajador de Venezuela en España, Mario Isae, en un local de la embajada, el cual fue asediado por una turba de violentos de la extrema derecha que no permitieron la salida de aquellos que participaban en un foro con el Comité de Víctimas de las Guarimbas.

La propia canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó que “este odio lo ha sembrado la oposición venezolana que anda por el mundo denigrando de nuestra Patria Sagrada con sus aliados internacionales”, y no le faltó razón cuando los violentos que asediaron la embajada en España confundieron a uno de sus simpatizantes con un chavista y faltó poco para que le agredieran (y eso que al parecer el susodicho simpatizante tenía la misión de agredir al embajador).

Hoy más que nunca es necesario todo acto de solidaridad con el hermano pueblo venezolano, de explicar el contexto que se vive en ese país con claridad meridiana y denunciando todo sesgo o manipulación que salga a la luz por los medios de (des)información y redes al servicio de la oposición derechista.

