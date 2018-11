La conquista de los derechos: Dos iguales son pareja

Por Dario Alejandro Alemán

La propuesta de aprobación del matrimonio igualitario ha traído más de un enfrentamiento en la esfera pública cubana, desde las redes sociales hasta simples conversaciones en un ómnibus; y preocupa el hecho de que las discusiones se restrinjan prácticamente al Artículo 68 del proyecto de la que será la próxima Carta Magna.

El matrimonio igualitario (homosexual o gay en otras partes del mundo) no es un tema endémico, puesto que se ha discutido, y posteriormente aprobado o negado en varios países. Quizás una rápida mirada al proceder internacional nos revele algunas pistas del problema en cuestión.

Hace casi cinco años el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, reconoció encontrarse en un dilema ético con pespuntes biológicos y antropológicos. Justo antes de aprobar una “ley antihomosexualidad”, el mandatario se cuestionaba si era justo o no castigar la homosexualidad si esta era determinada por factores biológicos, es decir, que no era elegible pese a lo dicho sobre la orientación sexual y su naturaleza subjetiva e individual.

Ante el peligro que significaba la aprobación de esta ley, un grupo de expertos en el tema se dio a la tarea de encontrar una respuesta científica a la duda de Museveni. Los resultados fueron interesantes en cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres al asumir la sexualidad desde un punto de vista fisiológico, sin embargo, no fueron definitivos. La ley fue aprobada pero la corte constitucional terminó por derogarla.

Desgraciadamente, existen países donde ser gay resulta un delito grave que es sancionado con las más duras penas. La historia de esta discriminación, como la de todas, es triste y remota. Hay quienes han querido encontrar en la homosexualidad una enfermedad curable, o una violación del orden natural o divino. Los tabúes al respecto siguen siendo muchos, no obstante, poco a poco la conquista del derecho al matrimonio igualitario se ha ido materializado en los últimos 30 años.

Existen actualmente 26 países que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque solo en 23 de ellos lo consideren legal en todo su territorio. La primera nación en aceptarlo fue los Países Bajos, donde se debatió el tema desde 1995 hasta que en el 2001 se aprobó como ley. Bélgica le seguiría los pasos dos años después, iniciando todo un movimiento internacional en apoyo a este derecho.

En Latinoamérica la ley ha sido aprobada por Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Uruguay. Por su parte, Costa Rica se encuentra en una etapa de tiempo de gracia parlamentaria para aprobar la legislación.

Todos estos procesos se han desarrollado frente a poderosos obstáculos y constantes tropiezos. Por ejemplo, en España y Argentina (donde se legalizó el matrimonio gay en el 2005 y 2010, respectivamente), la lucha por este derecho resistió fuertemente al pensamiento conservador de ciertos sectores sociales, sobre todo religiosos.

De cara a lo que está sucediendo en Cuba hay que entender que si tras conquistas como la libertad de expresión o de religión, son derechos fundamentales, el matrimonio lo es también. Como hemos defendido a lo largo de esta serie de trabajos, los derechos son la expresión del cambio social de una época determinada. Cada nuevo momento histórico trae consigo el reconocimiento de nuevos derechos y garantías a las libertades.

Entendamos que es legítimo estar en desacuerdo con el matrimonio igualitario y expresarlo libremente. Pero entendamos también que oponerse a él no es si no oponerse al libre albedrío y, sobre todo, al amor. Es necesario volver a esa parte intemporal del pensamiento martiano para recordar que “el que tiene un derecho no tiene con él el de violar el ajeno para mantener el suyo”.

ACN