Gobierno cubano “colabora” con el “Task Force de internet” creado por Estados Unidos

Por Luis Ernesto Ruiz

No me he vuelto loco, simplemente he confirmado que como la de muchos cubanos, mi internet permite amplio acceso a la información, algo que al parecer nunca tuvieron en cuenta los creativos que sugirieron la Fuerza de Tarea en internet para Cuba, el nuevo engendro desestabilizador del gobierno de Estados Unidos.

No deben ser pocos los que andan saltando de alegría con la primera reunión del Grupo Especial creado por el gobierno de Estados Unidos, bajo la égida del Departamento de Estado, para promover sus planes subversivos en el espacio público digital cubano, información que publica Cubadebate.

La nueva iniciativa tiene la tarea de analizar a lo largo del próximo año “los retos tecnológicos y las oportunidades de la extensión de acceso a Internet en Cuba para ayudar al pueblo cubano a disfrutar de un flujo de información libre y no regulado”.

Según ellos, en Cuba necesitamos más conexión a internet, algo que he escuchado de las autoridades cubanas en cuanto espacio publico o privado se debate sobre tecnología, así que por aqui anda mi primera “sospecha de colaboración”.

Randy Alonso nos ofrece en Cubadebate algunos argumentos que recomiendo leer:

Estados Unidos dice que Cuba tiene una de las tasas de penetración de internet más bajas del mundo y que los actuales costos de acceso lo vuelven prohibitivo para la mayoría de los cubanos. Manipula la realidad y pretende desconocer la política aprobada por el gobierno cubano que establece la informatización ascendente de la sociedad cubana. Si bien los precios de acceso todavía no son los deseados, hay más de 4 millones de cubanos que acceden por diversas vías a los servicios de internet; entre ellos decenas de miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, periodistas, científicos y otros trabajadores que reciben la conectividad gratuita en virtud de sus necesidades profesionales.

Los preocupados asesores del Departamento de Estado quieren ayudarnos a disfrutar de un flujo de información libre y no regulado. Aqui me quedé botao, como decimos en buen cubano.

¿Es que leer El Nuevo Herald, CNN en Español, The New York Times y The Washington Post, por solo citar algunos, no basta para que los cubanos estemos “bien informados”?

A todos esos sitios accedo desde las redes que frecuentemente me conducen por internet. La lista pudiera ser mayor, así que algo no anda bien.

O los miembros del Grupo Especial realmente tienen otras intenciones contra nuestro país o el gobierno cubano “colabora” con el “Task Force de internet” creado por Estados Unidos.

Así que “cambia la muela” Míster, aqui sabemos muy bien lo que necesitamos para avanzar. Y no será con tu “ayuda” que logremos nuestros objetivos.

PostCuba