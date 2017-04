Girón, preludio

Por Daily Sánchez Lemus

Con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril.

Con Patria se ha dibujado el nombre y el alma de los hombres que no van a morir.

Silvio Rodríguez

El rostro de Fidel estaba serio mirando aquel pedazo de puerta que tenía su nombre escrito con sangre. El día antes, un joven miliciano que caía abatido durante los bombardeos, tuvo a flor de piel la tinta del sitio más profundo y dibujó para siempre el sentir compartido, el nombre con sentido de lealtad y que sintetizaba el momento de su país.

Así quedaba Eduardo García Delgado para la historia, en medio del dolor de tantas madres, esposas, familia, por aquellas víctimas. Dolía al pueblo que intentaba crecer por sí mismo, que por primera vez tenía el destino en sus manos. Y dolía que, en medio de la belleza de crear, el aire tomase forma de tornado, con amarres de muerte y amor.

Era el preludio de la invasión a Playa Girón, y ya se esperaba el ataque, los cubanos despedían a sus muertos, a sus nuevos mártires y con su Comandante al frente.

La esquina de 23 y 12, cerca del cementerio de Colón, casi en el mismo sitio donde un año antes se había llegado a la convicción de que era Patria o Muerte, se declaró que la Revolución Cubana era de los humildes, por los humildes y para los humildes…y que la defenderíamos siempre.

Estaba en juego la independencia de Cuba por las provocaciones y ataques del gobierno de Estados Unidos. La Revolución se radicalizaba y los constantes ataques activaron el camino en su circunstancia: socialismo.

Y no fue esa una idea que cayera “de último minuto” en el verbo de Fidel, sino esencia del proyecto pensado y soñado desde el Moncada y madurado en la lucha en la Sierra, al entrar en contacto con las capas más humildes de la sociedad y comprender que el cambio en Cuba tenía que ser sustancial. Se trataba de la maduración de la ideología revolucionaria y que en tribuna con el pueblo se convocaba a defenderla.

Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba (…) eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos”.

Compañeros obreros y campesinos, esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. Obreros y campesinos, hombres y mujeres humildes de la patria ¿juran defender hasta la última gota de sangre esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes? (Exclamaciones de: “¡Sí!”)

Y el pueblo alzó los fusiles en señal de aprobación. Los alzó en 1961; y también en 2001, cuando Fidel hizo nuevamente el llamado, en el mismo lugar, a seguir defendiendo la soberanía de nuestro país.

Hoy no venimos a conmemorar el 40 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución; hemos venido a ratificarlo, hemos venido a volver a jurar.

Utilizando exactamente las mismas palabras de aquel inolvidable día hace 40 años, les pregunto: “Obreros y campesinos, hombres y mujeres humildes de la patria, ¿juran defender hasta la última gota de sangre esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes?” (Exclamaciones de: “¡Juramos!”)

“Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos; aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de familias humildes” —a lo que añado hoy dos frases: en memoria de todos los caídos por la patria y la justicia desde hace 133 años, en nombre de los que dieron sus vidas por la humanidad en heroicas misiones internacionalistas—, “reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron sus vidas, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra Revolución, orgullosos de defender esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos, frente a quienes sean, en defenderla hasta nuestra última gota de sangre.”

Las imágenes de ambos momentos reflejan al pueblo armado, con su líder. Y así se mantiene la idea que Fidel expresara en 2001, pues en esta fecha de 2017 no venimos a conmemorar el aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, sino a ratificarlo, a volver a jurar…como preludio de la Victoria de Girón y de la lucha incesante por la soberanía de Cuba.