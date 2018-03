El terror de los bosques norteños

Por Miguel Angel García Alzugaray

Un proyecto infernal bajo el nombre de Operación Northwoods, a inicio de los años 60 y que guarda relación con los autoatentados terroristas producidos el 11 de septiembre del 2001, tuvo la aprobación de todos los jefes de las fuerzas armadas de Estados Unidos, pero fue rechazado por Kennedy. Quizás esta acción fue una de las causas principales de su asesinato.

Veamos algunos aspectos de la Operación Northwoods, de acuerdo a la versión ofrecida por el analista James Bamford en su libro “Body of Secrets”, basada en documentos oficiales del Pentágono que fueron desclasificados en 1997 mediante el Acta sobre la Libertad de Información –Freedom of Information Act–.

–El Pentágono aprobó un plan que bien pudo ser el más infame creado por el gobierno de Estados Unidos en toda su historia. A nombre del ‘anticomunismo’ propuso desatar una guerra terrorista contra su propio país para engañar al pueblo estadounidense con la intención de que apoyara la guerra contra Cuba. El plan consistía en perpetrar actos de terrorismo en las calles de Estados Unidos, hundir en alta mar barcos con refugiados cubanos que huían de su país, destruir o dañar severamente barcos de guerra en la bahía de Guantánamo, acusar de terrorismo a quienes no eran terroristas, destruir y secuestrar aeronaves fantasmas que serían supuestos aviones comerciales llenos de pasajeros, y mucho más, con el objetivo de culpar a Fidel Castro de todas esas acciones y darle a los jefes militares de Estados Unidos la excusa necesaria, así como el apoyo nacional e internacional para llevar a cabo una guerra total contra la Isla.

–La Operación Northwoods clamaba por una guerra en la cual muchos buenos estadounidenses y cubanos inocentes morirían sin el menor sentido, todo por satisfacer el ego de malvados generales del Pentágono que vivían muy cómodos y seguros en sus mansiones pagadas por los contribuyentes.

–Otra de las acciones planeadas era muy similar al infame incidente de febrero de 1898, cuando una explosión en el acorazado Maine mató a 266 marinos. Ese hecho motivó la Guerra Hispano-Estadounidense. Enfurecidos por la mortal explosión, más de un millón de hombres se ofrecieron como voluntarios. Como parte de la Operación Northwoods, Lyman Lemnitzer –jefe del Estado Mayor Conjunto o Joint Chiefs of Staff– y sus generales trazaron un plan muy similar al del Maine. “Podemos hundir uno de nuestros barcos de guerra en la Bahía de Guantánamo y culpar a Cuba… la lista de los muertos en los periódicos de Estados Unidos causaría una inmensa ola de indignación nacional contra Fidel Castro”, dicen algunos de los papeles desclasificados del Pentágono.

Hasta aquí lo que dice James Bamford en su libro, pero veamos otro proyecto que aparece en aquellos documentos.

El avión fantasma

Se puede crear un incidente que pruebe a cabalidad que un avión de guerra cubano ha derribado a un avión comercial de pasajeros en ruta de Estados Unidos a Jamaica, Guatemala, Panamá o Venezuela. El destino de la nave sería escogido para que tenga que atravesar el territorio cubano de norte a sur. Los pasajeros pueden ser un grupo de estudiantes universitarios que están de vacaciones o cualquier agrupación de personas con un interés común en contratar un vuelo.

–Un avión de la Base Aérea Englin sería pintado y numerado como una copia exacta de un avión civil registrado que pertenezca a alguna organización privada del área de Miami. En un momento designado, el avión duplicado podría ser sustituido por el avión comercial verdadero y sería abordado por pasajeros escogidos que usen nombres supuestos cuidadosamente seleccionados. El avión registrado sería convertido, entonces, en un drone” –avión no tripulado y manejado a control remoto–.

–Los tiempos de salida del avión no tripulado y del avión real serían coordinados para que puedan encontrarse en un punto del sur de la Florida. Desde el punto de encuentro, el avión que lleva los pasajeros descendería a una altitud mínima (para no ser detectado por los radares) e iría directamente a un campo auxiliar de la Base Aérea Englin, en el que se harían los arreglos necesarios para evacuar a los pasajeros y que el avión regrese a su estado original.

–Mientras tanto, el drone seguiría volando por la ruta establecida para el avión de pasajeros. Cuando esta nave aérea no tripulada estuviese llegando al sur de Cuba transmitiría, por las frecuencias internacionales que recogen las señales de peligro de los aviones (on the international distress frequency), un mensaje de alarma (may day) de que está siendo atacada por un Mig cubano. La transmisión sería interrumpida al destruirse el avión por una señal de radio a control remoto. El avión caería al mar, al sur de Cuba. Esto permitiría que las estaciones de la ICAO en el Hemisferio Occidental le comuniquen a los controladores aéreos de Estados Unidos lo que le ha sucedido al avión, en vez de que el gobierno de EU tenga que ‘vender’ el incidente”. (ICAO: International Civil Aviation Organization –Organización Internacional de Aviación Civil, una agencia de Naciones Unidas–)

El “ataque” aéreo

Prosiguen los documentos del Pentágono sobre Northwoods:

–Es posible crear un incidente en el que aparezca que un Mig de Cuba destruye un avión de guerra de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre aguas internacionales en un ataque no provocado.

–Aproximadamente cuatro o cinco aviones F-101 serían enviados en formación desde la Base de la Fuerza Aérea de Homestead (a quince millas al sur de Miami) a las proximidades de Cuba. Su misión sería la de hacer ejercicios de defensa aérea al sur de la Florida. Estos aviones harían variaciones de estos vuelos a intervalos frecuentes. Los pilotos serían instruidos para que se mantengan, al menos, a doce millas de las costas de Cuba; sin embargo, llevarían municiones reales (live ammunition) en caso de alguna acción hostil por parte de los Migs cubanos.

–Mientras la formación de vuelo esté avanzando hacia el este, un piloto instruido previamente iría al final de la formación a una distancia considerable del avión que tiene enfrente. Cuando esté cerca de la costa cubana, el piloto transmitiría un mensaje de que ha sido atacado por un Mig y está siendo derribado. Sería su única llamada. El piloto, entonces, descendería a una altitud mínima y volaría, a la mayor velocidad posible, hacia el oeste y aterrizaría en una pista auxiliar de Englin. El avión sería recibido por personal apropiado, sería guardado y se le daría un nuevo número de registro. El piloto, que haría la misión usando un nombre supuesto, recuperaría su propia identidad y regresaría a su lugar normal de trabajo. El piloto y la nave…entonces desaparecerían –“would then disappear”–.

–En el momento preciso en que la nave sea, supuestamente, derribada, un submarino, o barco pequeño, dispersaría en la superficie marítima, a unas quince o veinte millas de la costa cubana, partes de un F-101 y un paracaídas y, entonces, desaparecería del lugar. Los pilotos que regresarían, entonces, de este a oeste, a la Base de Homestead, se encontrarían con una historia real de acuerdo a las apariencias, o sea a “lo que habrían visto”. Barcos y aviones de rescate serían enviados para encontrar las partes del F-101.

Terror en Miami y masacre de refugiados en alta mar

–Podemos desarrollar una campaña terrorista en el área de Miami, en otras ciudades de la Florida y hasta en Washington, para que se culpe a Cuba comunista. Esta campaña terrorista estaría dirigida contra los cubanos que buscan santuario en este país. Podemos hundir un barco lleno de refugiados cubanos en ruta a la Florida (we could sink a boatload of Cubans enroute to Florida) Podemos atentar contra la vida de algunos refugiados prominentes para que esto tenga amplia publicidad y se culpe al gobierno cubano. Podemos explotar algunas bombas en ciertos lugares seleccionados para que la policía arreste a los “culpables”, a los que se les ocuparía documentos que probarían la complicidad directa de Cuba.

Estos son algunos de los planes que aparecen en los documentos del Pentágono sobre la Operación Northwoods, pero también existieron otros proyectos de una infame gavilla de asesinos, dirigida por Lyman Lemnitzer y Curtis LeMay, en los meses anteriores a la Crisis de Octubre de 1962.