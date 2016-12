El arte de enseñar

Por Lisbet Penín Matos

Cuando llegué, allí estaba, rodeada de alumnos, libretas, risas y polvo de tiza. Fui la atención por unos segundos, hasta que con su habitual sonrisa dijo a sus estudiantes: “Ella fue alumna mía, y vino a entrevistar a su profesora”.

¿Qué sería de la humanidad sin los maestros? Sin dudas, es una de las profesiones más importantes del mundo. Para ser maestro, además de tener conocimiento, se precisa la vocación; enseñar no basta, lo que realmente queda es la educación. Así, piensa Noris Martínez Álvarez, quien es profesora desde los 15 años de edad, pues tuvo el privilegio de participar en la Campaña de Alfabetización.

Profe, ¿qué la inspiró a elegir el magisterio?

“Para ser profesora, tiene que gustarte, y disfrutaba enseñar a mis hermanos menores. Vivíamos en Artemisa, y en aquel momento, no había tantas facilidades como ahora, con las casas de estudio y las clases por televisión. La educación en las escuelas no era gratuita, y como mi mamá tenía solamente cuarto grado de escolaridad, yo instruí a mis hermanos. Además, siempre he sentido amor por los niños.

“Luego del llamado del Comandante en Jefe Fidel, consideré que debía dar el paso al frente y cumplir la misión, solamente tenía 15 años y cursaba el noveno grado. Alfabeticé en Sierra Cristal, ubicada en el II Frente Oriental Frank País”.

Cuénteme si tuvo alguna experiencia similar a la de Mario, el protagonista de la película El Brigadista…

“Creo que todos los alfabetizadores tuvimos alguna vivencia parecida. Yo estaba en Oriente; allí no se habla igual que aquí, por ejemplo, al plátano, le dicen guineo, al mamey, sapote, y eso llamaba mucho mi atención, e incluso me resultaba gracioso. Ellos pensaban que me burlaba y se molestaban diciéndome: “brigadista, no se ría”, pero imagínate eran cosas de adolescentes.

“Nunca me había separado de mis padres, sin embargo, sentí deseos de instruir a las personas que no sabían leer ni escribir y de brindarles mi cariño. Pero en el tiempo que estuve allí, no solo impartía clases, sino, ayudaba a las familias en sus quehaceres, y me enseñaron a sembrar y a lavar en el río.

“Di clases en tres casas. Recuerdo que en una de ellas, vivían dos familias, y cuando me invitaban a desayunar, almorzar o comer, era obligatorio comer doble, con una primero y después con la otra; hasta se entristecían si no lo hacía, eran muy sensibles.

“Aquellas personas se pusieron tan contentas cuando llegamos que inmediatamente le brindamos nuestros conocimientos. A pesar de ser analfabetos, tenían mucha educación, pues saludaban a quien se encontraran en el camino, y eso me resultaba significativo; lo más importante eran sus sentimientos y sus deseos de aprender. Eran muy familiares, nos acogieron con mucho cariño.

“Esa experiencia me abrió las puertas al magisterio. Me gradué de Técnico Medio en Mecánica Automotriz, e impartí clases de la asignatura en el tecnológico de Mecánica diesel. Luego trabajé con niños subescolarizados en el Alecrín, perteneciente a Santa María del Rosario. En el año 1978, llegué a esta secundaria básica y recibí mucho apoyo del resto de los profesores. Hice la licenciatura en la especialidad de Construcción y Maquinarias. Aquí me quedé, y de aquí me retiraré”.

¿Por qué siente preferencia en el trabajo con estudiantes de Secundaria Básica?

“Realmente es una edad muy difícil, tal vez por eso me gusta. En los inicios de la adolescencia se necesita mucha ayuda, mucha comprensión. A veces les peleo, pero es por su bien, les peleo porque los quiero. Mi trabajo está en explorar su yo interno, y lograr que sean buenas personas en un futuro. Eso, más que todo, me llena el espíritu.

“El magisterio, lo puede ejercer solo quien tenga vocación. Para ser maestro, hay que sentirlo, si no, es imposible cumplir el objetivo o la misión encomendada. Todos los profesores debemos ser ejemplo ante nuestros estudiantes y traer incluida una dosis de arte, porque somos artistas cuando impartimos cada asignatura”.

Dicen que la educación comienza por la familia, ¿cómo la define luego de tantos años de experiencia?

“La educación comienza desde que el niño nace y la mamá le da el pecho, pues le crea hábitos. Cuando va creciendo, los padres deben guiarlo y observar su comportamiento. No hacemos nada con educarlo en la escuela y tratar de enseñarle una conducta adecuada, si cuando llegan a la casa encuentran otra realidad.

¿Cómo valora el magisterio en la actual sociedad cubana?

“Lo veo un poco deteriorado, pues no todos los profesores tienen vocación. Los maestros deben dedicarle mucho tiempo y amor a la profesión, deben ser sacrificados, mantener una superación constante, y no siempre esto ocurre. Espero que en este sentido se de un giro de 180 grados, pues el relevo tiene la tarea de continuar los logros de la Revolución”.

¿Siente que le reconocen su trabajo?

Si, me reconocen mi esfuerzo y mi trabajo. La dirección de la escuela me ha otorgado numerosos diplomas de reconocimiento, el último fue en celebración a los 50 años de la Campaña de Alfabetización, pero mi interés fundamental es el criterio de los alumnos con relación a mi desempeño. Tengo algo más significativo que las cosas materiales: el cariño de mis alumnos, y ese es el premio de mi vida, es mi mayor satisfacción.

¿Alfabetizaría si en otra oportunidad la llamaran?

“Sin lugar a dudas lo haría, no lo pensaría dos veces. Dicen que cada persona trae consigo un don: el mío es enseñar.

Ya con los ojos humedecidos, a punto de dejar caer una lágrima, me dijo:

“Lo más triste para mí es saber que un día no muy lejano, abandonaré estos salones, porque las nuevas generaciones se imponen. Me enorgullezco cuando voy por la calle y siento que me gritan ¡Profe!, me dan un abrazo y un beso. En el aula está mi vida”.