Diez veces Vilma

Por Daily Sánchez Lemus

De las que nacen siempre…

Era lunes. El lunes después del día de los padres, 18 de junio de 2007, cuando se da a conocer la noticia. Inmediatamente corrí a escribirle a Guillermo, pues sabía que él estaba investigando sobre la guerrillera. Temprano en la mañana del día 19 me contestó: No hay final. Siempre hay comienzos. Como decía el Che: hay gente que tiene “su más allá” en el pueblo y ella es una de esas privilegiadas que nacen, que nacen siempre.

El día de la noticia, la tarde tenía una brisa especial cerca de la Plaza de la Revolución, que se preparaba para recibir al pueblo que rendiría tributo a la heroína.

Cuba

La Patria ante todo, decía el Titán. Y así pensaba Vilma. La independencia que había sido frustrada por el gobierno de Estados Unidos luego de la Guerra del 95, era una deuda pendiente de los cubanos. La Revolución del 30 se iba a bolina y tocó a los jóvenes del centenario del apóstol reeditar la ruta para lograrla. Entre ellos estuvo aquella estudiante universitaria, amante de su país, y capaz de poner su osadía y su inteligencia, sus habilidades y su sonrisa, en pos de una lucha que no sabrían el tiempo de duración, ni si llegarían a ver el triunfo; pero no se permitieron dejar de intentarlo, y por eso triunfaron. Cuba libre fue el sueño de toda aquella generación, y es la realidad que defiende hoy la nuestra.

Indómita

Santiago es una ciudad entre montañas…pero no entre cualquier montaña…allí está la Sierra, cadena de lomas insurrectas que abrigaron a mambises y guerrilleros; verde que domina toda su geografía y va por debajo de sus calles formando ondulaciones para que se sepa que alrededor, debajo y por todas partes, aquella es una ciudad de montañas rebeles. Allí nació Vilma. Allí creció, y estudió, y aprendió de la lucha y comprendió el sentido de su vida al entregarse a la causa de todos. Allí está, viviendo una y otra vez su historia y cuidada con cariño por los pobladores del Segundo Frente.

El verde olivo

Vilma sigue siendo tan necesaria como siempre. Por eso allí, en la piedra del Segundo Frente, le acompañan guerreros, sus lomas, sus flores, su gente…Por eso en Santiago se siente el andar clandestino de aquellos jóvenes que hacían revolución en la ciudad, con el anhelo de poder subir a las lomas y morir peleando antes que “cazados” por los militares…Por eso el verde olivo, los brazaletes, la constante tarea de ayuda a la guerrilla…Por eso el 30 de noviembre…por eso Frank…

Frank

Era su hermano de lucha, su jefe, su amigo, el joven a quien admiraba y seguía… Cuando la muerte de Frank País, le dijo a Rosario que reclamase el cuerpo de su hijo, y junto a muchos de su generación, protagonizaron el entierro más grande que se había visto en la ciudad de Santiago de Cuba. Vilma continúo sin miedo, indómita, y llevó a Frank hasta la Sierra, y lo volvió nombre y alma de la obra futura.

Raúl

Vilma sigue siendo aquella muchacha esbelta, de pelo largo, que conoció el amor en las montañas, en medio de los riesgos que compartía ya en el Segundo Frente Oriental “Frank País”, junto a los guerrilleros y su jefe Raúl Castro Ruz. Así lo recordaba años después:

¿Qué cómo se inició el noviazgo? Entró en mi cuarto allá en la Comandancia y conversamos sobre un cargamento de armas y ropas que acababa de llegar.

De pronto recostó su cabeza en mi hombro. Yo, extrañada, indagué:

-¿Qué pasa?

-Que estamos enamorados.

-¿Y tú cómo lo sabes?

-¡Ah! ¿Pero tú no lo sabes?

-Yo no.

Nos reímos, conversamos y comenzó el noviazgo.

Esta historia ocurrió el 8 de noviembre de 1958.[1]

Su sonrisa

La sonrisa de Vilma salta en cada una de las fotografías… amplia, transparente, feliz. Solo hay que verla vestida de guerrillera, con su boina, mirando al lente para saber que sentía la felicidad del alma de quien está en el sitio que quiere y debe. Aquella sonrisa se repitió en muchos momentos de su vida: el triunfo, su boda, la llegada de “sus muchachos”, un logro de cualquier compañera… La Revolución ha vivido también con la sonrisa de mujer a cada instante, y la de Vilma encabezaba cada una de sus glorias cuando como Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas veló por cada detalle, y por cada batalla es pos de espacios y derechos.

La familia

Cuando en 2007 toda la familia fue a acompañarla hasta el Segundo Frente, todos los cubanos fuimos testigos de un momento íntimo. Allí se escuchó la voz de Vilma cantándole un tema de amor a Raúl, y también las nanas que dedicó y cantó a cada uno de sus hijos… En el silencio de aquellas montañas, su voz llenaba los vacíos y brotaba de los ojos de quienes merecieron su canto, su mano y sus afectos. Temis Tasende, hija de un guerrero moncadista, entregaba al otro guerrero amigo de su padre la urna para colocarla en la piedra. Allí los suspiros, la fuerza, las miradas, las flores…

Parecía que quedaba en ese sitio la leyenda de la guerrillera, pero diez años después las palabras se han cumplido: ella es de las que nacen siempre.

Sus luchas

Así habló el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, el 20 de junio de 2007… Sus Reflexiones Las luchas de Vilma fueron el homenaje a una de las mujeres más grandes que ha dado Cuba.

El ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Consagró toda su vida a luchar por la mujer cuando en Cuba la mayoría de ellas era discriminada como ser humano al igual que en el resto del mundo, con honrosas excepciones revolucionarias.

(…) He sido testigo durante casi medio siglo de las luchas de Vilma. No la olvido en las reuniones del Movimiento 26 de Julio en la Sierra Maestra. Fue enviada finalmente por la dirección de este para una importante misión en el Segundo Frente Oriental. Vilma no se inmutaba ante peligro alguno.

Al triunfar la Revolución, se inicia su incesante batalla por las mujeres y los niños cubanos, que la llevó a la fundación y dirección de la Federación de Mujeres Cubanas. No hubo tribuna nacional o internacional a la que dejara de asistir por distante que fuera el camino a recorrer, en defensa de su patria agredida y de las nobles y justas ideas de la Revolución.

Su voz dulce, firme y oportuna, siempre se escuchó con gran respeto en las reuniones del Partido, el Estado y las organizaciones de masas.

(…) Los deberes revolucionarios y su inmenso trabajo nunca le impidieron a Vilma cumplir sus responsabilidades como compañera leal y madre de numerosos hijos.(…)

¡Viva Vilma!

Su “más allá…”

Las mujeres en Cuba siguen creciendo en el arte, la ingeniería, el deporte, la casa, la oficina, la escuela, el campo, en el amor a la familia, en la lucha por romper barreras de todo tipo… Ahora la imagen de la Federación de Mujeres Cubanas –que sigue presidiendo Vilma- lleva su rostro, en homenaje que se renueva en cada intento por que la mujer siga haciendo revolución dentro de esta Revolución, siga siendo un fenómeno natural que arrasa con furia cuando le hieren esencias y ama con desenfreno todo lo amable.

Escribir sobre Vilma es siempre difícil, porque poco pueden hacer las líneas de un texto para mostrarla en todas sus dimensiones, tal cual la conocieron sus más allegados, sus familiares, los amigos, los hermanos del combate… Pero resulta imposible no hacer el intento, provocados por su paso entre nosotros…

Vilma fue fundadora: fundó una familia, una etapa, un país, un rostro para la mujer del continente y el mundo… de las que saben amar y fundar. Por eso hoy permanecen la flor y su seña creadora, pues como insistiera el maestro de periodistas, Guillermo Cabrera Álvarez, es Vilma, ciertamente, la rebelde ternura que nos acompaña.

[1] Nikolai Leonov: Raúl Castro. Un hombre en Revolución, Editorial Capitán San Luis, 2015, pp. 301-302.